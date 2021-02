Jüdisches Leben : Gesprochene Stolpersteine

Eva Schanen zeigt den sogenannten Mosesstein vor der Synagoge. Lange Zeit befand er sich als Schlussstein auf dem Dach und überragte, jüdischer Tradition folgend, die umliegenden Gebäude, sogar den früheren Dachreiter der Kirche. Foto: Anne Heucher

Aach Zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ fällt der Blick besonders auf Orte, in denen noch vor 100 Jahren viele Juden lebten. In Aach bei Trier war jeder dritte Einwohner im 19. Jahrhundert jüdisch. Aus der anfangs zögerlichen Erinnerung haben die Bürger einen Ort vielfältigen lebendigen Gedenkens gemacht.

Es musste viel Zeit ins Land gehen, bevor die Bewohner von Aach sich der Vergangenheit stellen wollten. 1985 war es in der heute 1100 Einwohner zählenden Gemeinde sechs Kilometer von Trier entfernt beim Erstellen einer Dorfchronik noch zu einem Eklat gekommen, als auf einem Gruppenfoto ein SS-Mann auftauchte. Erst drei Jahrzehnte später erbrachte eine Studie von Universität Trier, Kreis Trier-Saarburg, Bistum und Gemeinde über das heutige Dorfleben, wie sehr die älteren Einwohner sich eine Aufarbeitung der jüngeren Ortsgeschichte mit ihren jüdischen Nachbarn wünschten. Schließlich war im 19. Jahrhundert jeder dritte Aacher Jude, und viele weitere jüdische Händler aus anderen Orten zogen auf dem Weg nach Trier durchs Dorf. Daraus ist ein großes Projekt geworden, das akribisch zusammengetragen hat, was man über die jüdischen Bewohner und ihre Geschichten noch in Erfahrung bringen konnte. Es mündete nicht nur in eine kleine Publikation „Auf jüdischen Spuren in Aach“ (Verlag Michael Weyand Trier), sondern auch in geführte Rundgänge, in denen die Aacherin Eva Schanen das erarbeitete Wissen und eine Unsumme an Geschichten über die Schicksale der jüdischen Mitbürger weitergibt.

Sie sei in das Projekt reingeschlittert, erzählt Schanen, weil die Erinnerung der älteren Zeitzeugen ein vertrautes Umfeld erforderte. Zunächst hätten die beteiligten Studenten nämlich nur wortkarge Antworten auf ihre Fragen nach der Vergangenheit bekommen. „Ich wurde mitgeschickt als eine, die die Leute kennen“, erzählt Schanen. „Ich bin Ur-Aacher, mich kennen die Leute schon von ganz klein auf. Und dann haben die angefangen zu erzählen.“ Wenn der Knoten mal gelöst war, hätten die Menschen sehr viel erzählt, manche stundenlang. Über die Gesänge, die oft aus der Synagoge drangen, das ungesäuerte Brot, das am Sabbath-Abend an die kinderreichen Nachbarn verteilt wurde, über freundschaftliche Nachbarschaft, aber auch die Zerstörungen in der Reichspogromnacht und danach.

Vier Fragen an ... Was Zeitzeugen erinnern Foto: Michael Duhr/privat Michael Duhr, Geschichtslehrer am Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier und Regionaler Fachberater Geschichte für den Bezirk Trier Welche Bedeutung haben Zeitzeugenbefragungen für das Verständnis der jüngeren Geschichte? MICHAEL DUHR Sie sind lebende historische Quellen, die uns unmittelbaren Zugang zur Geschichte aus der Betroffenenperspektive geben. Es leben immer weniger Menschen, die die Zeit bis zum 2. Weltkrieg miterlebt haben, deshalb ist es umso wichtiger, deren Aussagen, Schriften und Fotos zu sichern und für die Nachwelt dauerhaft verfügbar zu machen. Darin liegt auch das Verdienst von Frau Schanen und den Bürgern in Aach, die die Zeitzeugenberichte dokumentiert haben. Auch die (in Trier und Konz zum Beispiel sichtbaren) Stolperstein-Aktionen haben die Geschichten der Betroffenen entkoppelt von den originär berichtenden Überlebenden und den Zeitzeugen der zweiten Generation. Wie authentisch sind Schilderungen von Zeitzeugen? DUHR Zeitzeugen reden sehr authentisch als biografisch Betroffene – das ist der Vorteil und zugleich die große Krux. Denn die Zuhörenden müssen die Berichte einordnen, bewerten und relativieren – das fällt dann vielleicht schwer. Zumal die Zeitzeugen aus dem 2. Weltkrieg aus der Perspektive ihres damaligen Kind-Seins berichten. Da kommen auch leicht Irrtümer über die Ereignisgeschichte in die Erzählung. Das merken wir selbst ja auch, wenn wir über unsere eigene Kindheit in den 70er oder 80er Jahren nachdenken. Wir dichten, was wir später über diese Zeit erfahren haben, gerne in unsere Erinnerung und überlagern diese damit. Der Vorteil einer systematisierenden historischen Herangehensweise ist, dass man den allgemeinen Ablauf der Geschichte kennt, hier zum Beispiel die Gesetze gegen Juden und Verordnungen, die Juden Stück für Stück aus dem normalen Leben rausgedrängt haben. Wer sie kennt, kann zum Beispiel einordnen, was es heißt, wenn damals ein Nachbar einem bedrohten Juden sein Telefon zur Verfügung stellte, wo dieser im Verlauf der Verfolgungen der späten dreißiger Jahre vorher sein Telefon abzugeben hatte und Juden im „Dritten Reich“ schließlich nicht mal mehr Brieftauben halten durften. Immer wieder zeigen Zeitzeugen Angst, mit Verbrechen früherer Generationen in Verbindung gebracht zu werden. Ist das eine reale Gefahr? DUHR Es steht außer Frage, dass das nicht geht. Der Unterschied zwischen Schuld der damaligen Täter und unserer heutigen (und aus Schülerperspektive zukünftigen) Verantwortung ist ganz grundlegend. So etwas muss vorher geklärt werden, bevor man sich an einen Tisch setzt. Kann die Begegnung mit Zeitzeugen jungen Leuten die Geschichte eher nahebringen als die strukturierte Fachvermittlung? DUHR Aus Schülersicht stehen Zeitzeugeninterviews zunächst einmal in Konkurrenz zu weiteren, medial vermittelten historischen „Storys“ in Film, Serie und Computerspiel. Zeitzeugenbefragung kann nicht heißen, einfach einem Opa oder einer Oma zuzuhören, das muss eine didaktische Systematik haben, die nicht von Überwältigung, aber dennoch vom Respekt gegenüber den real vor ihnen sitzenden Alten geprägt ist. Schülerinnen und Schüler lernen im Geschichtsunterricht Strukturen, um ihr eigenes Geschichtsbild zu prägen und ihr Leben lang immer zu erweitern und zu hinterfragen. Um die Authentizität der Zeitzeugenbefragung dazu gewinnbringend einzusetzen, müssen sie die Epoche vorher problemorientiert erarbeitet haben. Dafür kommen Schülerinnen und Schüler infrage, die auch methodisch gelernt haben, welche Vor- und Nachteile solche originalen Geschichtserzählungen haben. Und das braucht im Unterricht Zeit: zur Vor- und Nachbearbeitung. Die Fragen stellte Anne Heucher.

Was die 26 Zeitzeugen bei den Befragungen schilderten, war aufwühlend, erzählt Schanen. „Es ist das, was ich jetzt bei den einzelnen Häusern erzähle – aus dem Leben dieser Menschen, die da in diesem Haus gelebt haben.“ Charaktere, Familienverhältnisse, Berufe und natürlich das Schicksal unter der Nazi-Herrschaft. So unterschiedlich die Menschen und Geschichten – allen gemeinsam ist, dass ihr Leben in Aach spätestens im Zweiten Welkrieg endet. Viele fliehen, doch 28 im Ort geborene Juden wurden laut Nachforschungen ermordet. Darüber berichtet auch der Flyer, den der Arbeitskreis Jüdisches Aach erstellt hat und der 15 Stationen von der Synagoge bis zum Judenfriedhof in den Blick nimmt und dabei Zeitzeugen zitiert. Er hat dafür auch Kontakte zu Hinterbliebenen bis in die USA geknüpft und in Archiven geforscht.

Wenn Eva Schanen erzählt, setzt sie den Opfern ein Denkmal, wie es andernorts durch Stolpersteine – das Projekt des Künstlers Gunter Demnig – geschehen ist. Sie erinnert an großzügige Nachbarschaftsdienste wie das Verleihen einer Kuh, den Sprachmix aus Jiddisch und Eifeler Dialekt, mit dem die Kinder aufwuchsen, die Feste im Schatten der großen Synagoge oder den Schneider, der für Deutschland im Ersten Weltkrieg sein Bein verlor. „Stolpersteine wollten wir nicht so richtig“, erklärt Schanen. Die Älteren im Dorf „sagen Nein, dann trampeln wir ja wieder über die drüber. Wir haben etwas Anderes vor“.

Ein Schwerpunkt der Aacher Gedenkarbeit ist der alte Judenfriedhof mit einer Stele für alle dort begrabenen Menschen. In einem Workcamp haben Jugendliche aus der ganzen Welt ihn von Sträuchern freigeschnitten und gestaltet. Dabei fanden sie auch einen alten Grabstein und stellten ihn wieder auf. Sobald die Saison beginne, berichtet Schanen, werde der Friedhof wieder schön gepflegt.

Diese Tafel hängt an der Synagoge in Aach, die heute privat genutzt wird. Foto: Anne Heucher