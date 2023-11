Im vollen Mergener Hof Ein legendäres Metal-Album der 80er live in Trier

Ich wurde mal 35. An einem Apriltag im aktuellen Jahrtausend. Es ist noch keine Äonen her. Aber zumindest so lange, dass ich größere Erinnerungen an den Tag verdrängt habe oder einfach nie welche hatte. Weil sich 35 ja nicht anders anfühlt als 34 oder 36, nur ungerader. Es ist ja auch kein Jubiläum – außer, es muss aus PR-Gründen eins her, um eine Tournee besser zu bewerben: So mag es Geoff Tate ergangen sein, der vor 35 Jahren als Sänger von Queensryche eine ziemlich geniale Idee hatte. Da erschuf er mit „Operation: Mindcrime“ eines der ersten Metal-Konzeptalbum der 80er - und eines der interessantesten gleich dazu. Mit seinen Ex-Kollegen von Queensryche hat sich Tate schon vor Jahren zerstritten. Die Aufführungsrechte für die „Operation: Mindcrime“-Story über den an der Spritze hängenden Nikki, der sich einer revolutionären Terror-Organisation anschließt, hat Tate aber behalten. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das einstündige Album nochmal komplett am Stück aufzuführen, ob Jubiläum oder nicht. Da passt der Spannungsbogen, außerdem kennen die meisten Fans im Mergener Hof die Platte noch aus ihrer eigenen Kindheit oder Jugend. Sie können an den richtigen Stellen die Revolution ausrufen, die Pink-Floyd-Anleihen in „Suite Sister Mary“ wiederentdecken oder der Liebe abschwören („I don’t Believe in Love“). Bloße Erinnerungen sind nun kein Qualitätskriterium. Aber Geoff Tate, der Mann mit der markanten Glatze, bringt das mit seiner Band sehr überzeugend rüber.