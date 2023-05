Personalie Neuer Leiter des Amts für kirchliche Denkmalpflege

Der promovierte Archäologe folgt auf Dr. Barbara Daentler, die dann in den Ruhestand geht. Sie war seit November 1997 Diözesankonservatorin und Leiterin des Amtes für kirchliche Denkmalpflege. Breitner studierte klassische und frühchristliche Archäologie sowie byzantinische Kunstgeschichte und Vor- und Frühgeschichte in Mainz. Als Bauforscher wirkte er an vielen Projekten des Bistums Trier mit. Er war viele Jahre zuständig für das Unesco-Weltkulturerbe Trier im Landesbesitz und arbeitete am Rheinischen Landesmuseum.