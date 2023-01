Literatur : „Vergessen ist nie der bessere Weg“

Géraldine Schwarz (links) im Gespräch mit Magdalena Palica über „Die Gedächtnislosen“. Foto: TV/Anne Heucher

Trier Géraldine Schwarz entdeckte in alten Akten im Keller, dass ihr deutscher Großvater 1938 eine jüdische Firma arisiert hatte. Und dass er sich nach dem Krieg weigerte, Wiedergutmachung zu leisten. Von ihrer Erinnerungsarbeit in Deutschland und Frankreich erzählte Schwarz in Trier.

Sind wir dabei zu vergessen? Das fragte sich die Journalistin und Dokumentarfilmerin Géraldine Schwarz, als überall in Europa Rechtspopulisten auf dem Vormarsch waren. Als Tochter eines Deutschen und einer Französin begab sie sich auf familiäre Spurensuche beidseits der Grenzen, recherchierte die Rollen ihrer Vorfahren im „Dritten Reich“ und unter dem Vichy-Regime sowie den späteren Umgang damit und ordnete all das in den historischen Kontext ein. Daraus entstand 2017 „Die Gedächtnislosen“, wie der Titel des Buches auf Deutsch heißt. Ein Werk, das bereits in 12 Sprachen übersetzt wurde und in vielen Ländern große Aufmerksamkeit erregt. Die Resonanz erklärt Géraldine Schwarz sich daraus, dass vielen Gesellschaften eine offene und selbstkritische Auseinandersetzung auch mit den dunklen Seiten ihrer Vergangenheit fehlt. Frankreich etwa, Spanien, Italien. Doch immer da, wo es an Aufarbeitung historischer Dramen wie Kriegen und Gewaltherrschaft mangele, hätten Rechtspopulisten leichtes Spiel und deutlich größere Erfolge als etwa in Deutschland, wo sich seit den 1960er Jahren eine vorbildliche Erinnerungskultur entwickelt habe.

Gedächtnislose findet die Deutsch-Französin, die in Berlin lebt, vor allem in Frankreich. Dort habe jahrzehntelang der Mythos vorgeherrscht, alle Franzosen seien im Widerstand gegen die Nazis gewesen, obwohl die große Mehrheit hinter dem kolaborierenden Vichy-Regime stand. Erst 1995 habe Jacques Chirac klargestellt, dass Vichy Frankreich war. Dass der Rechtspopulismus in Frankreich so stark geworden sei, hänge mit dieser fehlenden Immunisierung durch eine Erinnerungskultur zusammen, ist Schwarz überzeugt. Sie selbst fand in ihrer Familie „Mitläufer“ auf beiden Seiten – eine Bezeichnung, für die es im Französisch kein Wort gibt. Im Keller im Haus ihres deutschen Großvaters in Mannheim entdeckte sie die Unterlagen über dessen Rolle. Er war NSDAP-Mitglied gewesen und kaufte einem Juden 1938 dessen Firma ab, als dieser floh. Ein Brief an den Überlebenden nach dem Krieg offenbart, dass er die Zahlung von Reparationen auf wenig empathische Weise zurückwies. Der französische Opa stand als Grenzgendarm in Diensten des Vichy-Regimes.

Géraldine Schwarz geht es nicht darum, mit heutigen Maßstäben zu verurteilen, sondern das Positive, das Identitätsstiftende der „Erinnerungsarbeit“ zu zeigen. „Ich will fair sein“, sagte sie bei ihrem Auftritt in Trier auf Einladung der Deutsch-Französischen Gesellschaft vor rund 100 Besuchern. Erst die Einordnung in den historischen Kontext erlaube es, das Handeln von Personen angemessen zu beurteilen und deren Spielräume zu berücksichtigen. Da sie ihre Großeltern nicht persönlich kannte, fühlt sie sich frei von Loyalitätskonflikten – und als Kind zweiter Kulturen mit einem „dritten Auge“ ausgestattet, das ihr mehr Kritik ermögliche als anderen. So empfiehlt sie nicht nur Franzosen, eine Erinnerungskultur zu beleben, wie es sie in Deutschland seit den 1960er Jahren gibt. „Vergessen ist nie der bessere Weg“, ist sie überzeugt – abgesehen davon, dass das Vergessen von Gewalt, Krieg, Verlust nicht funktioniert.