Aufgeschlagen - Neue Bücher „Erfolgsroman“ : Buchrezension – Ein Mosaik aus Erinnerungssplittern

Die Bundesbahn stellt auf computerstellte Fahrplan­auskunft um, und die Aschenbecher klappern noch im Sechserabteil. Es ist günstiger, zum Schuster zu gehen, als ein neues Paar Schuhe zu kaufen.

Martin Schlosser, der Erzähler und Alter Ego des Autors Gerhard Henschel, ist im Jahr 1990 28 Jahre alt. Es ist der achte Roman, in dem Henschel das Leben des jungen Mannes beschreibt. Begonnen hat alles mit dem „Kindheitsroman“, in dem die Hauptperson noch bei Koblenz lebt.

1990 steht er nicht mehr hinter dem Tresen einer friesischen Diskothek, sondern geht als Reporter auf Reisen, denn Zeitschriften und Zeitungen drucken mittlerweile seine Texte, und er kann vom Schreiben leben. Für seine Reportage besucht er ein Jonglierfestival in Oldenburg, die Wiedervereinigungsfeier vor dem Berliner Reichstag oder einen Atheisten-Kongress in Fulda. Nebenbei spielt er mit seiner Großmutter in Jever Malefiz und besucht Tantra-Workshops.