Volles Haus in Gerolstein Premiere geglückt, doch die Männersuche geht weiter

Schon von der ersten Minute an haben Anke Brausch und Claudia Thiel ihr Publikum am Haken. Als sie als verkleidete Brautjungfern auf der Bühne die Lieder „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ und „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, schmettern, stimmen die Zuhörer sofort lautstark ein. So herrscht bereits in den ersten fünf Minuten eine Stimmung wie auf einer Karnevalssitzung zum fortgeschrittenen Zeitpunkt.