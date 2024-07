Geschichte zum Hören Podcast: Über Gerty Spies, Regino und einen Grafen aus Daun - Die Straßennamen der Region

Doch Straßenbezeichnungen können auch benutzt werden, um an historische Persönlichkeiten und Ereignisse bewusst zu erinnern - so wie zum Beispiel in Trier mit der Simeonstraße: Die verbindet den Hauptmarkt mit der Porta Nigra und bringt den Mönch aus dem Mittelalter ins Gedächtnis, dem wir letztlich die Erhaltung von Triers Wahrzeichen bis in unsere Tage verdanken (mehr hierzu lesen Sie weiter unten oder hören Sie in unserem Podcast zur Geschichte der Porta). Und manche so verewigten Persönlichkeiten sind so verehrungswürdig, dass sie wie beispielsweise Komponist Ludwig van Beethoven gleich zig-Mal in Städten und Dörfern geehrt werden, wie eine ältere Auflistung eines Bonner Beethoven-Vereins aufzeigt: Rund 300 Straßen seien demnach allein in Deutschland nach dem Musikgenie bezeichnet - der Liste zufolge sechs Mal allein nur in unserer Region.