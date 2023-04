Ikonen mit wichtiger Botschaft Wenn Kriegsmaterial zum Heilsversprechen wird

Zur Übergabe reiste Klymenko an die Front. Dort fielen dem Künstler, der auch als Schriftsteller, Lehrer und Kunstkritiker arbeitet, die Stapel von leeren Munitionskisten auf. Deren Holz hatte eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den Holzplatten, auf die er und seine Frau Sofia ihre Ikonen malten. Er erbat sich eine der Kisten und malte darauf seine erste Ikone „The Holy Mother with the Child“ (Maria mit dem Kind). Die Anmutung des Bildes, das einer alten byzantinischen Ikone glich, begeisterte den Künstler. „Es sah aus, als ob es schon 1000 Jahre da wäre“, wird Klymenko in einem Text zum Ikonen-Projekt zitiert. Was den ukrainischen Künstler zudem reizte, war der Widerspruch zwischen der profanen Verwendung der Kiste als Behälter tödlicher Munition und dem heilsversprechenden Bild. „So kam mir die Idee eines konzeptkünstlerischen Projekts, bei dem die ursprüngliche Bestimmung mit etwas Friedlichem verbunden wird, das nichts mit dem Krieg zu tun hat“, berichtet Klymenko im selben Text. Inzwischen hat das Künstlerpaar zahlreiche solcher Ikonen aus Munitionskisten gestaltet und damit Kriegsgerät in christliche Kunst transformiert.