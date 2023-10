„Stille“ Werke fesseln am meisten Das Eindrückliche der Unauffälligen: Was die Ausstellung der Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst in der Tufa 2023 zu bieten hat

Die Stillen sind in dieser Ausstellung die Lautesten – will heißen, die Eindrücklichsten. Einmal mehr präsentiert die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst (G.B.Kunst) ihre traditionelle Jahresausstellung in der Tufa. Und es sind diesmal gerade die vermeintlich unauffälligen Werke, die ohne theatralische Geste oder pompösen Habitus auskommen, die am meisten fesseln und den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen.