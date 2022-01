Journalismus : Ausgezeichnet: Die besten Fotos, die schärfsten Karikaturen

Berlin Preise für Journalisten gibt es viele, etwa für Reportagen, die unter die Haut gehen. Aber Preise für Foto-Journalisten und für Karikaturisten, die muss man mit der Lupe suchen. Einer ist die „Rückblende“.

Das sind auch die Kriterien, welche die Jury des Foto- und Karikaturpreises „Rückblende“ ihrer Entscheidung zugrunde legt. Aber, und das ist die besondere Herausforderung auf der Suche nach den Fotos/Karikaturen des Jahres, diese Bilder stehen rückblickend für das Jahr, in dem sie entstanden sind. Sie sind, wie Heike Raab, die als Staatssekretärin das Land Rheinland-Pfalz beim Bund vertritt, sagt, „ein bildhistorische Gedächtnis“. Vergeben werden die Preise für das „beste Foto“, die „beste Serie“, „das scharfe Sehen“ und für den „Karikaturenpreis der deutschen Zeitungsverleger“ von der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger. Einer der Kooperationspartner dieser Medienpreise ist der TV.

Das beste Foto und die beste Serie des Jahres 2021 sind nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal entstanden. Das Docks Collective und Christof Stache fangen beeindruckende Momente ein. Retter suchen in Dernau auf ihrem Boot nach Menschen, die sich vor den Wasserfluten irgendwie retten konnten. Sie senden ein Licht der Hoffnung in die Dunkelheit. Christof Stache hingegen hält in seiner Serie fest, mit welcher Wucht das Hochwasser durch das Ahrtal gerauscht ist: Zerstörte Infrastruktur, Menschen vor dem nichts.