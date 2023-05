Vor dem Konzert in Saarburg Todtraurige Lieder? Machen Gisbert zu Knyphausen „uneingeschränkt glücklich“

Interview · Eine Premiere in Saarburg, die ursprünglich gar nicht so vorgesehen war: Mit „Husten“ spielt eine der spannendsten Bands der deutschen Songwriter-Szene erstmals live in der Region. Gisbert zu Knyphausen verrät im TV-Interview erste Infos über das neue Album – und den Titel!

23.05.2023, 09:26 Uhr

Gisbert zu Knyphausen von der Indiepop-Supergroup Husten, die am 16. Juni in Saarburg spielt. Foto: picture alliance / Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Das erste Album von Husten „macht traurig und glücklich zugleich“, schwärmte die Deutsche Presse Agentur. Auch die ersten Liveshows im vergangenen Jahr waren ein voller Erfolg. Nicht unbedingt überraschend – die Band besteht aus Gisbert zu Knyphausen (nicht nur von den Kritikern gefeierter Singer-Songwriter), Top-Produzent Moses Schneider (Tocotronic, Beatsteaks) und dem frühere Viktoriapark-Sänger Tobias Friedrich alias Der dünne Mann. Im TV-Interview erinnert sich Gisbert zu Knyphausen an Auftritte in der Region und nennt erste Details zum zweiten, wohl im Herbst 2023 erscheinenden Album.