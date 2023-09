Gladiatorenschule in Trier Sie waren Stars der Antike - und sind auch heute noch aktiv (Podcast/Fotos)

In der Arena waren Gladiatoren die Stars - in der römischen Gesellschaft aber standen sie an unterer Stelle und gehörten den Besitzern der Gladiatorenschulen. Dabei waren dort nicht nur Kriegsgefangene oder Sklaven vertreten - wie einst der berühmte Spartacus, der einen Aufstand anzettelte und verlor. Auch freie Bürger begaben sich in die Abhängigkeit eines Ludus - denn das Leben vor 2000 Jahren war hart, wie Wagner betont. Die medizinische Versorgung, die kontinuierliche Bereitstellung von Lebensmitteln „und dafür im Gegenzug das Risiko, bei drei Terminen im Jahr eventuell sterben zu müssen“, erklärt Wagner, könnte damals so manchen Römer zum Eintritt in die Kasernen, in denen die Gladiatoren lebten, bewegt haben. Nicht zu vergessen die Aussicht auf Ruhm und auch Sex: „Wir haben viele Hinweise aus Quellen, dass reiche adlige Damen sich einen Gladiator kommen ließen oder Geld bezahlten, um sich abends in den Zellen einschließen zu lassen“, erzählt Tanz.