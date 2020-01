Legendärer Liedermacher : Auf ein Bier im Orkan der Begeisterung

Trier Der Liedermacher Götz Widmann feiert in der Tufa eine furiose Party mit 200 Fans.

Eins ist sicher: Die kurzfristige Schließung des Exhauses und die daraus erwachsene Solidarität unter den Kulturschaffenden Triers stärkt den Zusammenhalt. So wurde das lange geplante Konzert des Liedermachers Götz Widmann aus dem Exhaus in die Tuchfabrik (TuFa) verlegt, die 200 Fans füllten den großen Saal. Und die waren wohl überwiegend Wiederholungstäter, schon der Begrüßungsapplaus glich einem Orkan. Ein musikalischer Orkan ist auch Götz Widmann, nur mit seiner akustischen Gitarre und seiner starken Stimme bewaffnet kommt er über das Publikum. Mit seinen mittlerweile 54 Jahren hat er nichts von seiner Energie eingebüßt, obwohl seine Texte etwas erwachsener geworden sind. Sie kreisen nicht mehr überwiegend um „saufen, kiffen und ficken“. Schon noch relativ oft, etwa wenn es darum geht, dass es im Deutschen kein romantisches Wort für den Penis gibt, oder – in einem alten Song, den viele mitsingen können – darum, dass ihm viel daran liegt zu erfahren, wie sich gerade die oder die oder die Frau im Bett anstellt. Überhaupt, mitsingen: das Publikum von jung bis (mittel-)alt ist textsicher, begeistert, euphorisch, mancher an der Grenze zur Hysterie. Da giggeln und lachen einige, dass sogar Widmann sich zur Frage veranlasst fühlt: „Was habt ihr denn genommen? Das will ich auch haben!“