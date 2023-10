Die Kulturmacher „Ich male, weil ich Farben liebe“: Trierer Graffiti-Künstler Jeremy Malkiewicz arbeitet auch auf Leinwand (Fotos)

Wer durch Trier spaziert, hat seine Werke – mehr oder weniger bewusst – gewiss schon einmal bemerkt, vielleicht sogar länger betrachtet. Großformatige, mehrere Quadratmeter füllende Bilder. In der Unterführung der Kaiserthermen etwa. Oder, sehr präsent und nicht zu übersehen, an der Seitenwand des Stadttheaters. „VER-RÜCKT EUCH“ – Refugees Welcome“ lautet der Titel des Wandbildes, das 2015 vom eher glücklosen Karl Sibelius in Auftrag gegeben wurde, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle ein Statement der Offenheit und Willkommenskultur. Der Intendant ist lange weg, das Bild ist geblieben – und geriet nicht zuletzt wegen eines kleinen, eher unbedeutenden Details in die Diskussion: Irgendwo unter einer Cannabis-Pflanze (über die sich kein Mensch aufregte) ist ein erigierter Penis zu sehen. Was seinerzeit auch im TV zu echauffierten Leserbriefen und Diskussionen führte.