Gegen illegales Sprayen Graffiti: Moderne Kunst in der ältesten Stadt Deutschlands (Fotos)

Wer schon einmal in der Trierer Innenstadt unterwegs war, wird wohl das ein oder andere gesehen haben: Bunte Graffitis prangen an Gebäudewänden, Brückenpfeilern und in Unterführungen. Sie zeigen ein anderes Bild von der modernen Graffiti-Kultur, als die schwarzen Tags, die man zur Genüge in der Stadt sieht. Doch wie vereint sich dieses moderne Bild mit dem von Trier als „älteste Stadt Deutschlands“?