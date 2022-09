Jazz : Sternstunde mit Grammy-Preisträger

Konz Eine perfekte Kombination – das ist das Erfolgsrezept des Konz-Musikfestivals in schwierigen Zeiten: Ein musikalischer Weltstar und ein international berühmtes Weingut mit spektakulärem Ambiente zum Abschlusskonzert.

Die meisten Lieder sind wohl, wie der Bandleader augenzwinkernd erzählt, unter dem Einfluss diverser Alkoholika entstanden, so „Moon over Sapporo“ beim Sake-Reiswein in Japan und „Glad you are here“ beim Whisky mit Absinth(!) in New Orleans. Und natürlich zu dem einzigen Zweck, die Damenwelt zu beindrucken, klar, oder?