Theater : Ein redseliges Schweigespiel

Luxemburg Mit einer eindringlichen Eigeninszenierung ist das Luxemburger Grand Théâtre ins neue Jahr gestartet. Die Produktion von Julien Greens einst verbotenem Stück „Süden“ geht nach vier Aufführungen in Luxemburg auf Tournee.

Greens „Süden“, das „zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit“ in den 1950er Jahren in Luxemburg verboten war, wie es im Programmheft heißt, spielt in der Nacht vor dem Ausbruch der amerikanischen Sezessionskriege (1861-1865) auf einer fiktiven Baumwollplantage in den Südstaaten. Hier prallen die (aufgeklärteren) Welten des Nordens auf die (konservativen) Lebens-Entwürfe des Südens. Es erzählt von Melancholie, Prüderie und Puritanismus, spielt aber auch im Süden unserer Gefühle, im Bauch und darunter. Der Farmer Broderick (mit feiner Ironie und großer, teils übergriffiger Körperlichkeit: Cornelius Schwalm) und seine Familie (Catherine Janke herrlich überkandidelt als Tante Evelina) leben im Spannungsfeld zwischen Sklavenhalterei und Kirchgang. Der Besuch aus dem Norden, die 18-jährige Nichte Regina (Meike Droste spielte schon am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater und gibt die junge Frau herzzerreißend intensiv zwischen Leidenschaft und vermeintlicher Kontrolliertheit), will da nicht mitspielen und plant ihre Abreise, was auf den Widerstand der Kinder des Farmers stößt: Der 66-jährige Franzose Denis Jousselin spielt den 14-jährigen Jimmy gestenreich und überzeugend; großartig überzeichnend und virtuos agiert Anna Grisebach (die auch schon 2015 in Lensings „Kirschgarten“ von Tschechow am Grand Théâtre glänzte) als 16-jährige Angelina.