Theater-Rezension : Liebe – oder was? Warum „Blackbird“ ein großer Wurf ist

Trier Manfred Langner inszeniert „Blackbird“ von David Harrower im Studio des Theaters Trier.

Hausherr Manfred Langner hat „Blackbird“, das Zweipersonen-Stück des Schotten David Harrower, im Studio des Theaters als grausam-(selbst-)zerfleischendes Kammerspiel inszeniert – in bemerkenswerter, 90-minütiger pausenloser Verdichtung, wobei er seinen beiden Schauspielern viel an Emotionen und Körperlichkeit abverlangt, die diese mit bewunderungswürdiger Souveränität abliefern. Nicht zu vergessen die Konzentrationsfähigkeit, die ein Text erfordert, der zum Teil nur aus Halbsätzen, Ausrufen, Unterbrechungen, Einander-ins-Wort-Fallen, Stocken, Stottern und Stammeln besteht, wenn die Suche nach Worten, nach Rechtfertigung und Verteidigung ins Leere zu laufen droht. Volker Risch (als Gast) spielt seinen Ray als unauffälligen Biedermann, dessen einziges Ziel zu sein scheint, bloß nicht aufzufallen, bloß nicht anzuecken, bloß nicht aus der Deckung hervorzukommen, hinter der er seit 30 Jahren sein graues Leben führt. Nur sporadisch bricht sich bei ihm die Wut Bahn, die sich in all der Zeit aufgestaut hat – in ohnmächtigem Schreien, hilflosen Erklärungen, sogar körperlicher Gewalt, zu der ihn Una provoziert. Doch er ist weitgehend in die Defensive gedrängt; seine Argumente wirken lahm und erbärmlich, fast mitleiderregend. Ist dieser Mann tatsächlich das Monster, das Una aus der Vergangenheit heraufbeschwört? Risch macht ihn, aus jeder Perspektive betrachtet, glaubwürdig. Aber Vorsicht: Nichts ist, wie es scheint. Das wird in Marsha Zimmermanns differenzierter Darstellung nach und nach deutlich, wenn sie, eindrucksvoll, souverän und stark und ebenso schwach wie schutzlos (und schutzbedürftig) auf der Emotionsskala zwischen Kuschen und Keifen, Aggressivität und Annäherung, Nervosität (ihre Finger sind in ständiger, kribbelnder Bewegung) und Nachgiebigkeit spielt. Denn so einfach – hier der Verführer, dort die verführte Unschuld – ist die Sache nicht. Als Zwölfjährige war sich Una ihres Lolita-Faktors durchaus bewusst: Sie wollte sich mit diesem starken Mann, der er damals in ihren Augen war, zeigen, wollte sich in seinem Auto durch die Stadt kutschieren lassen. Und sie wollte auch mit ihm schlafen – ohne Rücksicht auf Verluste, als gäbe es kein Morgen, wie es immer so schön heißt, wenn man die Verantwortung vor der Schlafzimmertür lässt. Deshalb gewährt der Regisseur, der auch für die Ausstattung verantwortlich zeichnet, der Romantik ebenfalls viel Raum, Erinnerungen ans Kennenlernen im Stadtpark, an Zärtlichkeiten und Fummeleien nachts hinterm Gebüsch. Eine Teenagerliebe eben – nur mit den unpassenden Altersstufen. In diesen Momenten hat der Zuschauer das Gefühl, ein altes Liebespaar, das sich nach Jahren wiedersieht, auf seinem Nostalgietrip zu begleiten. Doch romantisch ist hier natürlich nichts: Marsha Zimmermanns Glanz- und Höhepunkt ist ein rund viertelstündiger Monolog, in dem sie aus dem Dunkel der Vergangenheit – auch die Bühne wird hier ganz dunkel – ihre verkorkste Vita rekapituliert: ein Leben voller Therapiesitzungen und Versagensängsten, Vorwürfen und Selbstvorwürfen.