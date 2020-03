Bücher : Grenzenlose Freiheit

HANDOUT - 11.02.2020, ---: Das Cover des Buches «Stern 111» des Autors Lutz Seiler, Suhrkamp Verlag (undatierte Aufnahme). Der Leipziger Buchpreis 2020 in der Sparte Belletristik geht an Lutz Seiler für Roman «Stern 111» Foto: -/Suhrkamp Verlag/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Buch und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/-

Lutz Seiler nimmt die Leser diesmal mit nach Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Carl Bischoff (26) aus Gera steht plötzlich ohne Eltern da. Inge und Walter Bischoff gehen in den Westen. Sie lassen Carl 500 Mark, das 20 Jahre lang liebevoll gepflegte Auto der sowjetischen Marke Shiguli und den Auftrag da, die Nachhut der Kleinfamilie in der zerfallenden DDR zu bilden.

Wie schon in seinem Debüt „Kruso“, das 2014 mit dem Deutschen Buchpreis in Frankfurt ausgezeichnet wurde, schafft es Seiler auch in „Stern 111“, die besondere Stimmung der Zeit einzufangen. Eindrücklich beschreibt er das bröckelnde Ost-Berlin, in dem die alten Vorschriften nicht mehr gelten und neue noch nicht in Sicht sind.