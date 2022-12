Ansturm auf Tickets : Robbie Williams und die lange, lange Schlange

Robbie Williams kommt am 11. Juli 2023 nach Luxemburg. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am Dienstag ist der Vorverkauf für vier große Open Airs in Luxemburg gestartet, unter anderem für Robbie Williams. Viele Tausende reihten sich morgens in die (Online-)Schlange ein - so sieht’s aktuell aus.

Dienstagmorgen, kurz nach dem Online-Vorverkaufsstart für Robbie Williams um 10 Uhr: „Aktuell warten 5800 Leute vor ihnen in der Schlange”, informiert in englischer Sprache die Ticket-Homepage.

Dass Ex-Take-That-Sänger Robbie Williams am 11. Juli 2023 auf dem Luxemburger Kirchberg auftreten wird, im Rahmen seiner XXV-Tour, das ist seit der Bekanntgabe durch Veranstalter A-Promotions das große Thema bei vielen Musikfans in der Region.

Schon am Montagnachmittag gab es die ersten Tickets vor Ort in der Stammlocation des Veranstalters zu kaufen, im Club Den Atelier – insgesamt stehen vier Open-Air-Konzerte auf dem Gelände der LuxExpo an, wo in diesem Sommer schon die Fantastischen Vier und Seeed aufgetreten waren. Neben Robbie Williams spielen dort im nächsten Jahr Lizzo (3. Juli), Paul Kalkbrenner und die Arctic Monkeys – das Gelände bietet Platz für 15.000 Leute.

“Wir hatten am Montag Nachmittag einen hübschen Ansturm”, sagt Jette Kaiser, die bei A-Promotions für Marketing und Kommunikation zuständig ist. Auch online seien die Verkäufe “sehr stark gestartet”. Die Warteschlangen seien am Mittag schon kürzer geworden, “man kommt wieder ohne zu warten auf die Website”. Ein Test bestätigt das (Stand: Dienstag, 14.10 Uhr): Da ließe sich ohne Warten ein Ticket kaufen - die Karten für Robbie Williams sind aber auch deutlich teurer als für alle anderen Open-Air-Konzerte (144 Euro inklusive Gebühren).