Was bei den Shows zu beachten ist : Weihnachtskonzerte von Guildo Horn: Der Meister kommt – trotz allem!

Der Meister kehrt heim: Vor Weihnachten wird Guildo Horn zwei Mal in der Europahalle auftreten. Foto: dpa/Horst Ossinger

Eine Trierer Tradition: An Weihnachten kommt Guildo Horn nach Hause - und feiert mit seinen Fans in der Europahalle. Das soll am 22. und 23. Dezember wieder so sein. Auch wenn einiges anders sein wird als sonst.

Es sind nicht gerade Festtage für Menschen mit einem Herz für schöne, noch nicht ganz so alte Weihnachtstraditionen. Das „Tefftival“ in der Tufa fällt flach (und soll im Juli nachgeholt werden). Die Christmas-Moments-Tour von Thomas Schwab pausiert auch. Beides ist seit Jahren fest für den 23. Dezember gebucht. Dann kehrt traditionell auch der „Meister“ nach Hause – Guildo Horn und die orthopädischen Stümpfe. Die frohe Botschaft für seine vielen Fans: Das soll auch in diesem Jahr so sein. Am 22. und 23. Dezember ist in der Europahalle „Weihnachten mit Guildo“ angesagt. Der Termin am 23. Dezember ist ausverkauft, für den 22. gibt es noch wenige Karten. Im vergangenen Jahr fielen die Konzerte coronabedingt aus.

Auch in diesem Jahr häufen sich die Konzertabsagen. Das liegt nicht nur an Inzidenzen und Hospitalisierungsraten, sondern auch an unterschiedlichen Corona-Regelungen in den verschiedenen Bundesländern und am massiv gestiegenen Aufwand für die Veranstalter. Oliver Thomé, Chef von Popp Concerts, ist jedenfalls froh, dass Guildos Gastspiele - Stand: Montag, 13. Dezember - über die Bühne gehen können. Es ist ein Kraftakt für die Macher - und auch für die Konzertgänger wird einiges zu beachten sein. „Für die Konzerte gilt 2G-plus mit Maskenpflicht“, sagt Thomé. Das heißt: Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich einen negativen Antigentest von einer offiziellen Teststelle. Wer bereits eine Booster-Impfung hat, ist von der Testpflicht ausgenommen. Für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren gelte die 3G-Regelung.

So voll wie in Prä-Corona-Zeiten wird es zudem nicht, trotz ausverkaufter Halle am 23. Dezember. „Die Veranstaltungen werden bestuhlt sein, bei freier Platzwahl“, sagt Thomé. Knapp 1000 Zuschauer werden in der Europahalle dabei sein können. „So können wir die Abstände besser einhalten.“ Um die Infektionsgefahr weiter zu verringern, gilt in der Halle und auf dem Platz Maskenpflicht. Die Masken dürfen nur für den Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden.

Das bedeutet für den Veranstalter einen hohen logistischen Aufwand, und „rund doppelt so viele“ Security-Kräfte. Das Testzentrum in der Europahalle wird am 22. und 23. Dezember bis 19.30 Uhr geöffnet haben, Einlass in die Halle ist ab 18.30 Uhr.

Die aktuellen Bedingungen seien schwierig, für Veranstalter aber auch für die Künstler, sagt Oliver Thomé. Er hofft, dass ab April oder Mai 2022 wieder etwas mehr Normaltät einkehren wird: „Aber eine Normalität wie früher wird es so schnell nicht geben“, sagt der Veranstalter, der sich im Januar und Februar ausnahmsweise auf Kulturtermine ohne Publikum freut: Dann wird er mit seiner erfolgreichen Band Pascow im Tonstudio 45 in Koblenz ein neues Album einspielen.

Checkliste für Guildo-Konzertgänger (22. und 23. Dezember, Europahalle Trier, 20 Uhr):

mitzubringen sind:

- medizinischer Mund-/Nasenschutz (FFP2, OP-Maske)

-Impf- bzw. Genesenen-Nachweis

-Nachweis tagesaktueller, negativer Schnelltest von einem offiziellen Testzentrum (außer Personen mit Booster-Impfung und Kinder unter 12 Jahren und 2 Monaten)

-gültiger Personalausweis, Reisepass oder Führerschein

-gültige Eintrittskarte