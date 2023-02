Theater : Vom Ende eines schönen Traums

Foto: Privat

Trier Regisseur Harald Demmer inszeniert Tennessee Williams‘ „Endstation Sehnsucht“ am Theater Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dr. Rainer Nolden

Es hat sie tatsächlich gegeben, die Straßenbahn, die durch das Französische Viertel von New Orleans ratterte, durch die Elysischen Felder, benannt nach den Pariser Champs Elysées, bis hin zum letzten Halt, der „Desire“, Sehnsucht, hieß. Der Name wiederum erinnert an Desirée Gautier de Montrie, die Tochter eines Plantagenbesitzers, durch dessen Besitz die Straße verlief. Symbolträchtige Namen, von denen Tennessee Williams, der seit Ende der 1930er Jahre in der französisch geprägten Stadt lebte, so fasziniert war, dass er sie in einem seiner populärsten Theaterstücke verewigte: „A Streetcar named Desire“, auf Deutsch „Endstation Sehnsucht“. Ein Drama, das den Duft und die Atmosphäre des alten Südens in jeder Szene verströmt. Jedenfalls im Original.

Doch Regisseur Harald Demme, der es im Großen Haus des Theaters Trier inszeniert, kommt es weniger auf den Lokalkolorit an. Vielmehr sieht er in der Geschichte der alkohol- und nervenkranken Blanche du Bois, die den Familiensitz „Belle Rêve“, den schönen Traum, verscherbelt hat, bei ihrer Schwester Unterschlupf sucht und sowohl an deren sowie an der eigenen Lebensrealität scheitert, in erster Linie ein Drama, wie es sich in jeder Familie weltweit abspielen kann, sei es New Orleans, sei es Neuss am Rhein.

Info Zur Person Harald Demmer, 1958 in Leverkusen geboren, begann nach einem Studium der Philosophie, Kunstgeschichte und katholischen Theologie seine Theaterarbeit bei Andrea Breth an der Berliner Schaubühne. Seit 1988 arbeitet er als Regisseur unter anderem am Nationaltheater Mannheim, am Theater Dortmund, am Staatstheater Mainz, am Theater Oberhausen und am Ulmer Theater. Mit der Spielzeit 2012/13 wurde er Schauspieldirektor am Pfalztheater Kaiserslautern. Für seine Arbeiten erhielt er mehrere Auszeichnungen, etwa den Publikums- und Kritikerpreis bei den Bayerischen Theatertagen für „Schule für Clowns” und den Kölner Theaterpreis 2007 für „Der Kick”. „Endstation Sehnsucht” ist seine erste Regiearbeit am Theater Trier.

„,Endstation Sehnsucht‘ ist zwar über 70 Jahre alt“, erklärt Demme, „aber die Problematik ist noch aktuell: Zwei Welten treffen aufeinander, die verblühende Südstaatenschönheit Blanche und ihr Schwager Stanley Kowalski, der proletarische Gastarbeiter aus Polen. Und obwohl diese beiden überhaupt nichts miteinander verbindet, ziehen sie einander an, stoßen einander ab und zerstören sich letztlich gegenseitig.“

Blanche du Bois, die weiße Frau aus den Wäldern, gehört zu den interessantesten und komplexesten Figuren, die Williams geschaffen hat – und in die viel von seiner eigenen Persönlichkeit eingeflossen ist, wie der Regisseur ausführt. „Williams hat gelitten wie ein Hund. Er hatte Drogen- und Alkoholprobleme, ein exzessives Sexualleben – seine Homosexualität hat der Autor ungehemmt ausgelebt – mit ständig wechselnden Partnern. Und am Ende seines Lebens hatte er dennoch keine Freunde.“ Die Klischeevorstellung vom ständig auf Hochtouren laufenden kreativen Menschen treffe auf ihn hundertprozentig zu: Entweder ist man ein großer Künstler oder führt ein glückliches Leben. „Williams hat sich für Ersteres entschieden.“

Große Anforderungen stellt die wohl tragischste Frauengestalt des Autors, der von 1911 bis 1983 lebte, auch an ihre Darstellerin. Und mit diesem Part geht ein Herzenswunsch von Stephanie Theiss in Erfüllung. Als Manfred Langner sie zu Beginn seiner Intendanz in Trier fragte, ob sie mit ihm an die Mosel komme wolle, habe sie eine Bedingung gestellt: nur, wenn sie auch mal eine psychologisch-realistische Rolle spielen könne. Genau das ermöglicht ihr nun diese Figur, und Theiss macht kein Hehl daraus, dass ihr die Verkörperung das Äußerste abverlangt: „Ich er-lebe ihre Zustände. Ich spüre, was sie empfindet, ihre Panikattacken, ihre Ängste, ihre Gedanken und ihre Hilflosigkeit. Ich werfe mich in den Ring, ohne zu wissen, was am Abend passiert.“ Sie lasse sich da auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang ein, bei dem sie volles Risiko fahre.

Den tiefen Süden der USA auf der Bühne auferstehen zu lassen, ist nicht Harald Demmers Ziel, dafür aber, den von Williams angestrebten „magischen Realismus“ nachzuempfinden: „Der Realismus – das ist das schmerzhafte Miteinander der Figuren. Und das Magische steckt im Bühnenbild, in diesem Haus, das sich nach und nach immer mehr auflöst. So wie sich die Figur der Blanche immer mehr auflöst. Diesen Prozess wollen wir darstellen – mit Hilfe von Licht, Farben und Tönen.“

Übrigens: Der Betrieb der Straßenbahnlinie mit der Endhaltestelle „Desire“ wurde 1948, ein Jahr nach der Uraufführung von „Endstation Sehnsucht“, eingestellt. Die Anwohner fühlten sich gestört durch das laute Geräusch der Eisenräder auf den Schienen in den engen Straßen der Stadt am Mississippi.

Plakat zu Tennessee Williams‘ Drama „Endstation Sehnsucht“. Foto: Theater Trier