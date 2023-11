Den Tod von Angehörigen verarbeiten Zusätzliche Trauer nach Verlust von lieben Menschen

Aus dem Palliativ- und Hospizbereich sei bekannt, dass Professionelle, die fürsorglich mit Angehörigen umgehen, sie aufklären und einbeziehen, enorm wichtig für die Zeit der Trauer seien. „Die Realität in den Krankenhäusern, in denen die meisten Menschen sterben, sieht jedoch häufig anders aus“, sagt Knebel. Im klinischen Alltag stehe die akute Situation im Mittelpunkt, in der Regel sei das Personal nicht darin geschult, mit Trauernden umzugehen.