Haydn im großen Format Monument menschlichen Könnens

Trier · Weit über 300 Zuschauer haben sich am frühen Sonntagabend in der Heiligkreuzer Pfarrkirche eingefunden, um Joseph Haydns großem Oratorium „Die Schöpfung“ zu lauschen. Das 1789 in Wien uraufgeführte, beeindruckende Werk ist sicher einer der Höhepunkte seines kompositorischen Schaffens und markiert die Rückkehr dieser Gattung auf den europäischen Kontinent.

13.11.2023 , 16:07 Uhr

Solisten, Chöre und Orchester glänzen in der Pfarrkirche Heiligkreuz mit Haydns „Schöpfung“. Foto: DT