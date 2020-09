Film : Wenn das politische System plötzlich kippt

Extra

„Heimatschuss – der Film“ läuft am 29. Oktober um 19.30 Uhr in Trier an. Dann wird er im Kasino am Kornmarkt gezeigt. Ein weiterer Termin ist am 5. November um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Donna Mia am Kornmarkt in Trier sowie unter der E-Mail-Adresse: info@theater-frosch.de

Wegen der Corona-Auflagen müssen alle Besucher ihre Kontaktdaten vorher angeben.

Der Film soll auch Schulen angeboten werden, wo nach einer Vorführung eine Diskussion mit den Machern stattfindet. Diese ist auch über Zoom oder andere digitale Plattformen möglich.