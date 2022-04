Leserbrief : Immer größere Kriegsplätze

Militär-Investitionen

500 Millionen Dollar will USA in diese Standorte Baumholder und Spangdahlem investieren. Das heißt, hier bei uns werden überaus kriegswichtige Plätze der Amerikaner geschaffen. Bei einer kriegerischen Auseinandersetzung – womöglich mit Atomgeschossen – wären diese Plätze die ersten und wichtigsten Ziele eines Putins. Innenminister Lewentz kommt von einem Austausch mit den Amerikanern in Washington zurück, mit der Aussage: „Es waren sehr gute Nachrichten für Rheinland-Pfalz und vor allem für den Standort Baumholder!“ „Auch die Airbase Spangdahlem könnte profitieren“, so in der Überschrift des Artikels. Ich frage mich: Sind das wirklich „gute Nachrichten“?