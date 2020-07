Talkrunde : Platt lernen mit Helmut Leiendecker

Hier noch auf der Bühne im Club Toni. In Corona-Zeiten setzen sich Hennich & Hanschel lieber an den Küchentisch und reden über Themen aller Art. Foto: Mechthild Schneiders Foto: Mechthild Schneiders (mehi)

Tisch-Talk: Trierer Duo Hennich & Hanschel geht in die dritte Staffel

Das Trierer Liedermacher-Duo Hennich & Hanschel hat in der Corona-Krise aus der Not eine Tugend gemacht und wechselte von der Live-Bühne an den Küchentisch! Ihr H&H-Tischtalk ist ein Online-Videoformat, in dem sie sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinandersetzen. Im Wechsel bestimmt jeweils einer der Beiden als Gastgeber ein Thema, das dann in der Folge hauptsächlich besprochen wird. Zudem gibt es regelmäßig Spezialfolgen, in denen besondere Aktionen und Themen im Vordergrund stehen.