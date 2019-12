Literatur : Heute Abend: Gerhard Henschel liest in der Tufa

Heute Abend: Gerhard Henschel liest in der Tufa

Trier (aheu) Der Schriftsteller und Satiriker Gerhard Henschel liest am heutigen Freitag im Rahmen der Reihe #literaturintrier ab 20 Uhr in der Trierer Tufa aus seinem „Erfolgsroman“ sowie aus weiteren Werken seiner autobiografischen Martin-Schlosser-Chronik.

„Erfolgsroman“ ist der achte Band von Henschels vor 15 Jahren begonnener Lebenschronik und spielt in den Jahren 1990 bis 1992 (der TV berichtete). Henschel, der früher auch Satiren, Polemiken und Grotesken schrieb und dabei auch in einen Rechtsstreit mit der „Bild“-Zeitung um die Grenzen von Satire und Persönlichkeitsrecht geriet, hat in den Schlosser-Romanen drei Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte erzählt.