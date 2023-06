Weitere Musiker dabei Er hat schon bei der Trauerfeier für die Queen gespielt – Jetzt kommt er in die Eifel

Holder mag Musik unterschiedlichster Stilrichtungen, erzählt er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. In manchen Messen in der Westminster Abbey präsentiert er die Musik oben genannter, ganz unterschiedlicher Komponisten nebeneinander, so wie er es im August in Himmerod auch tun wird. Ebenso vielfältig ist auch sein privater Musikgeschmack, der irgendwo zwischen Brahms und Keltischer Folk-Musik angesiedelt sei. Sicher war es ihm eine Ehre, bei den royalen Anlässen unlängst zu spielen, das bringt seine Stellung mit sich. Ein Stück bei der Krönung, das er hervorhebt, ist “Flourish for an Occasion“ von William Harris, der der Klavierlehrer von Queen Elizabeth II war und schon bei ihrer Krönung 1953 gespielt hat.