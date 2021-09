Kunst : Hilfe für ein kostbares Kleinod

Trier Zwar geht die Hilfe für die menschlichen Opfer der Flutkatastrophe in jedem Fall vor. Gleichwohl bedarf auch das beschädigte kulturelle Erbe der Wiederherstellung. Ein Highlight der sakralen Goldschmiedekunst wurde jetzt im Museum am Dom in Trier restauriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Reuther

Von Eva-Maria Reuther

Trier „Hier ist noch ein ganz kleiner Rest Schlamm übrig“, sagt Stefan Schu. Vorsichtig dreht der Restaurator des Trierer Museums am Dom die feine Goldschmiedearbeit und betrachtet sie unter dem Mikroskop. Dann nimmt er ein dünnes Wattestäbchen zur Hand, um den winzigen Rest zu entfernen. Mit der kostbaren Turmmonstranz ist dem Haus, in dem der Experte die Sammlung betreut und als stellvertretender Leiter arbeitet, ein wahres Kleinod zur Restaurierung anvertraut worden. Die gotische Monstranz gehört zur Ausstattung der von der Flutkatstrophe im Ahrtal stark betroffenen Pfarrkirche St. Laurentius in Ahrweiler. Wie viele andere Kunstschätze und Zeugnisse der kulturellen regionalen Identität blieb auch das rund 600 Jahre alte sakrale Behältnis nicht von den Wassermassen verschont.

Monstranzen sind liturgische Geräte der so genannten Schaufrömmigkeit. In ihnen wird die Hostie als realer „Leib des Herren“ bei der Fronleichnamsprozession oder auf dem Altar zur Schau gestellt. Mit der Einführung von Prozessionen am Fronleichnamsfest 1273, bei dem die katholische Kirche „die bleibende Gegenwart Jesus Christus“ im Sakrament der Eucharistie feiert, stieg der Bedarf an Monstranzen sprunghaft. Turmmonstranzen gehörten zu den beliebtesten Erzeugnissen sakraler gotischer Goldschmiedekunst ihrer Zeit.

Die kunst- und kulturgeschichtliche Bedeutung der Ahrweiler Monstranz geht weit über die Region hinaus. Die wertvolle Arbeit, deren Entstehung auf das frühe 15. Jahrhundert datiert wird, gilt als eine der frühsten ihrer Art. Umso besorgniserregender war ihr Zustand. „Die Monstranz war völlig mit Feinschlamm überzogen, der bis in die kleinsten Ritzen gedrungen ist “ berichtet Schu. „Man konnte das zum Teil nur unter dem Mikroskop erkennen“. Wie Schlämmkreide habe der Überzug gewirkt. Nachdem der Restaurator die Monstranz auseinandergenommen hatte, musste sie in sensibler Kleinarbeit vorsichtig mit Wattestäbchen und feinen Bürsten gereinigt werden. „Die Schwierigkeit war, in eben diese kleinsten Ritze zu kommen“, erklärt Schu. Nach der Reinigung, in die auch der transparente Zylinder einbezogen wurde, der zur Präsentation der Hostie dient, konnte die Goldschmiedearbeit wieder behutsam zusammengesetzt werden und strahlt jetzt in alter Schönheit. Nicht nur kunsthistorisch ist die Ahrweiler Monstranz übrigens eine Berühmtheit. Sie ist auch eng mit der regionalen katholischen Religionsgeschichte und Frömmigkeit verbunden. So sind, wie in lokalhistorischen Berichten nachzulesen ist, die Ahrweiler Schützen stolz darauf, sich seit dem 13. Jahrhundert bei der Fronleichnamsprozession am Schutz der Monstranz und des „Allerheiligsten“ darin zu beteiligen. Bildsprache und Form des aus vergoldetem Silber und mit Email-Einlagen verzierten Behälters ist der gotischen Kathedralarchitektur nachempfunden. Über dem als Rose ausgebildeten Fuß ragt der Zylinder aus Bergkristall zur Präsentation der Hostie. Gekrönt wird die Monstranz von einer dynamischen Plastik des heiligen Laurentius, dem die Pfarrkirche geweiht ist.

Neben der Monstranz wurden dem Museum auch ein Kästchen mit Reliquien und die seidene Umhüllung einer Schädelreliquie überbracht, die aus der Reliquiensammlung des Klosters Kalvarienberg stammen und bei dessen Auflösung in die Obhut der Pfarrei kamen. Auch da galt es alles wieder in Form zu bringen. Nach der Trocknung und der Entfernung des gröbsten Schmutzes konnte die verschlammte Seide vorsichtig abgesaugt werden und wie das Knochenmaterial vom Schimmelbefall gereinigt und desinfiziert werden.