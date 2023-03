Gedreht in und um Trier 90 Minuten History-Horrorfilm ohne Budget – wie ein 21-Jähriger das geschafft hat

Trier · Was macht man, wenn man einen abendfüllenden Film drehen will, aber keine Erfahrung, keinen professionellen Cast und kein Geld hat? Einfach durchziehen – dafür hat sich jedenfalls Fabian Daubenspeck entschieden. Mit Erfolg, wie die umjubelte Premiere seines Films „The Good and the Evil“ gezeigt hat.

19.03.2023, 13:43 Uhr

Nach der Premiere lassen sich alle Beteiligten vor der Leinwand des restlos ausverkauften Kinossaals im Broadway feiern. Foto: Pütz Karin

Von Karin Pütz

Fabian Daubenspeck strahlt über das ganze Gesicht. Das Foyer des Broadway-Kinos in der Trierer Paulinstraße ist voll mit Menschen, die sich nach der Premiere des Films „The Good and the Evil“ über das Gesehene austauschen.