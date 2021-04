Liebhaberobjekt Musikschule : Musikliebhaber mit Geld und Idealismus gesucht

Rainer Bleser im Treppenhaus mit handgeschmiedetem Geländer: Er will seine Musikschule aufgeben und das House of music verkaufen. Foto: Anne Heucher

Trier Aus der Traum: Das House of music auf dem Trierer Petrisberg steht zum Verkauf. Dabei war die private Musikschule von Anfang an eine Erfolgsgeschichte.

Es war ein großer Traum, den Rainer Bleser sich erfüllt hat. Der ausgebildete Pianist, der früher selbst oft auf der Bühne stand und in Bands oder solo Konzerte gab, gründete 2005 in Trier seine eigene private Musikschule – „mit einem einzigen Schüler“, wie er sich jetzt erinnert. Und nachdem die Einrichtung rasant wuchs, wagte er es, ein eigenes Haus dafür zu bauen: das House of music auf dem Trierer Petrisberg, einem Quartier, das damals noch in der Konversion steckte. „Ich hatte die Vision einer Musikschule, die etwas Besonderes ist“, erzählt der 52-Jährige, der seine Vorstellungen eines „optimalen Betriebs“ voller Idealismus realiseren wollte. Dazu gehörten neben fachlich besonders qualifiziertem Lehrpersonal eine erlesene Ausstattung: helle hohe Räume mit guter Akustik, ein großzügiges Ambiente und edle Gestaltung vom handgeschmiedeten Treppenhausgeländer bis zum weit und breit einmaligen Konzertsaal mit Steinway-Flügel, wo man Musikproduktionen einspielen oder kostspielige Multimedia-Veranstaltungen feiern kann. Außerdem bot Bleser ambitionierten jungen Musikern die Möglichkeit, Zertifikate nach international anerkannten Standards zu machen (siehe Extra). Dafür kamen eigens halbjährlich Prüfer aus London nach Trier.

Den Bau splittete Bleser in mehrere Abschnitte, um sich finanziell nicht zu überfordern. Schließlich bekam er keinerlei öffentliche Unterstützung wie andere Musikschulen. „Ich habe zu 100 Prozent alles aus privater Initiative gegründet und finanziert“, so Bleser, und er habe dabei auf Profit verzichtet. Auch wenn der Unterricht in seiner Musikschule etwa 20 Prozent über dem Preis bei einer öffentlich subventionierten Einrichtung liege, sei solch ein Betrieb nur knapp gewinnbringend möglich. 650 Schüler lernten zeitweise an vielen Standorten in der Region bei dem 32-köpfigen Lehrerteam Schlagzeug, ein Tasten-, Blas-, Streich- oder Zupfinstrument oder Gesang.

Extra International anerkannte Prüfungen für Musikschüler An der Musikschule Bleser konnten Schüler international anerkannte Zertifikate erwerben, darunter für klassische Musik das ABRSM, für Rockmusik die rockschool. Beide sind Autoritäten für musikalische Prüfungen und Beurteilungen. Für das ABRSM haben sich die vier führenden Musikhochschulen Großbritanniens zusammengeschlossen. Wer bei ihnen ein Zertifikat in einem 8-Stufen-Plan erwirbt, kann sich damit bei vielen Musikhochschulen bewerben. Die Prüfungsausschüsse bestehen aus über 700 Musikern, die alle auf ihrem jeweiligen Gebiet hoch qualifiziert sind. Über 600 000 Musiker in über 90 Ländern legen jährlich dort Prüfungen ab. Im House of music in Trier haben laut Musikschulleiter Rainer Bleser mehr als 200 Schüler Prüfungen abgelegt. Auch die rockschool ist in London ansässig und verleiht vor Ort Prüfungszertifikate.

Nun ist bald Schluss. Bleser hat Schülern und Eltern brieflich mitgeteilt, dass er die Musikschule aufgeben wird. Der Grund heißt nicht Corona – wenngleich die Pandemie auch bei ihm zu Rückgängen geführt hat. Vielmehr hat Bleser sich nach einer plötzlichen Krankheit entschieden, seinem stressigen Berufsleben Lebewohl zu sagen.

Blechblasinstrumente an der Wand eines Übungsraums. Foto: Anne Heucher