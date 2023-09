Unterm Strich Die Kulturwoche Der Fluch des Erfolgs und andere Knochenarbeit

Aber Erfolg kann auch zum Fluch werden, weil er alles andere in den Schatten gestellt hat, was der Tonsetzer, der von 1854 bis 1921 lebte, sonst noch so geschrieben hat („Königskinder“ etwa oder „Dornröschen“ – schon mal was davon gehört? Na bitte!). „Er wäre lieber als Komponist komischer Opern nach dem Vorbild von Albert Lortzings ,Zar und Zimmermann’ in Erinnerung geblieben”, sagt der Musikwissenschaftler Christian Ubber. Er ist der Leiter der Musikwerkstatt Siegburg, die das Leben des in der Stadt geborenen Komponisten erforscht.