„Ich bin ein positiver Nihilist“

Freitagabend auf der diesjährigen „Lott“. Spät ist es geworden, aber das macht nichts: Die letzte Band des Abends liefert noch mal den perfekten Soundtrack für die Schönheit des Festivals im Hunsrück. Auf der Bühne steht Hundreds, das sind die Geschwister Milner: Soundtüftler Philipp, inmitten seiner Synthesizer-Burg, daneben seine Schwester Eva – mit warmer Stimme und großer Ausstrahlung. Auf dem Hang vor der Bühne wird getanzt, geschwelgt, gefeiert.

Der melancholische elektronische Pop des in Hamburg gegründeten Duos funktioniert auch vor den Tausenden Zuschauern auf der Wiese bei Raversbeuren. Auch wenn es schon nach 1 Uhr ist und die Songs trotz des Basses und der Beats nicht unbedingt Party, Party, Party schreien.

Eva erinnert sich sehr gerne an den Abend, sagt sie im Interview mit dem TV. Was sie auf der „Lott“ in etwa erwarten würde, wusste sie schon vorher. „Eine meiner besten Freundinnen kommt aus Kröv – sie war schon als Teenager immer auf der Lott und hat mir viel davon erzählt. Daher wusste ich schon ein bisschen über die lange Geschichte, und dass es früher eher ein Hippie-Festival war. Das war ein total schöner Tag.“

Am Samstag sind Hundreds wieder in der Region: Trier ist auf der zehn Termine umfassenden Elektro-Akustik-Tour die mit Abstand kleinste Stadt. Einige Konzerte waren oder sind ausverkauft, darunter das Heimspiel des 2010 gegründeten Duos – in einem Saal der Elbphilharmonie.

Etwas weniger mondän als im 866-Millionen-Euro-Bau wird es in Trier im MJC-Keller zugehen, aber für reichlich Atmosphäre dürften Hundreds auch im historischen Gewölbe des Mergener Hofs sorgen. An die Moselstadt hat Eva gute Erinnerungen. Zwei Mal traten sie im Kasino am Kornmarkt auf. „In Trier hatten wir immer ein super Publikum. Ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal als Zugabe den 80er-Hit ,Wonderful Life‘ gecovert hatten – und alle mitgesungen hatten.“

Auf der aktuellen Tour werden Songs der bisherigen Alben in neuen Arrangements zu hören sein – etwas sparsamer instrumentiert, intimer.

Das dritte Album „Wilderness“ war musikalisch aber auch textlich düsterer als die Vorgänger. „Ich würde sagen, ich bin ein positiver Nihilist. Ich habe zwar wenig Hoffnung für die Menschheit, aber ich hoffe, das Beste draus zu machen. Und vielleicht kann ich mit der Musik den Leuten ein bisschen was geben. Es ist ja die Kraft der Musik, dass man anders berührt wird als im Alltag.“

Es ist fast 20 Jahre her, dass Eva und ihr sechs Jahre älterer Bruder ihren ersten gemeinsamen Song geschrieben haben. „Philipp hatte da schon Musik studiert, ich hatte im Chor gesungen und Gedichte geschrieben – aber nicht unbedingt vorgehabt, eine Profession daraus zu machen.“ Der Song wurde nie veröffentlicht, aber der zweite – „drei, vier, fünf Jahre danach entstandene Song“ – wurde wiederum später zum Hit, zumindest bei Radiostationen mit Geschmack: „Happy Virus“.

So gehört Hundreds zu den wenigen deutschen Bands, denen man seit Jahren international den Durchbruch zutraut. Mit Unterstützung der „Initiative Musik“ hat der kleine Familienbetrieb bei den wichtigsten Newcomer-Festivals wie dem SXSW in Austin/Texas oder dem Iceland Airwaves in Reykjavik gespielt. „Wir wissen, dass ein paar Leute kommen werden, wenn wir zum Beispiel in London spielen“, sagt Eva Milner. „Aber es ist schon schwierig, sich als kleine Indie-Band weltweit zu positionieren – da brauchst du schon einen richtigen Hit oder eine Million Euro.“

Hundreds spielen am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, im MJC-Keller (Rindertanzstraße). Das Konzert ist bestuhlt. Tickets gibt’s im TV-Servicecenter Trier.