Morbach-Hundheim/Florida : Hunsrücker Künstler R.O. Schabbach ist gestorben

Der lange in Morbach-Hundheim ansässige Künstler R.O. Schabbach ist vergangenen Samstag in Florida nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben. Das bestätigt auf Anfrage seine amerikanische Ehefrau Sherri Tyler. Schabbach widmete sich der Kunst hinter Glas. In speziellen Verfahren besprühte er Plexiglasscheiben von hinten in intensiven und leuchtenden Farben.