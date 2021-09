Klangkunst : Musiktheater trifft Bildende Kunst

Trier Die Gesellschaft für Aktuelle Klangkunst Trier e.V. setzt ihre Reihe „klangkunst musiktheater“ mit einer Uraufführung des dystopischen Musiktheaterstücks „Hysteries of the Macabre“ von Bonko Karadjov, Eva-Maria Amann und Bodo Korsig fort.

Im musikalischen Zentrum dieses Stückes steht mit der Arie der „Chefin der Gepopo” aus der Oper „Le Grand Macabre“ von György Ligeti ein Klassiker der zeitgenössischen Musik. Ins bildnerische Zentrum stellt Bodo Korsig einen 4x4x4 Meter großen mit Gaze umspannten Kubus, auf den vor allem Arbeiten aus seiner Serie „Window of Mind“ projiziert werden. Die Protagonisten interagieren durch Position und Bewegung ihrer Körper, aber auch durch ihre Stimme mit den Projektionen auf den Kubus. Der Kubus wird so nicht nur zu einem sich selbst verändernden und gezielt durch die Protagonisten veränderten Kunstwerk, sondern aufgrund seiner biomorphen Prägung zu einem lebendigen Partner in einer virtuellen Realität.

Inhaltlich greift das Stück eine aktuelle Thematik auf: die Dominanz der Wissenschaften über die Künste in Krisenzeiten. Die Künstler aller Sparten müssen nach Wegen suchen, sich in das Gesellschaftssystem in relevanter, das System erhaltender Form einzubringen. Ob sie Erfolg haben oder scheitern, darum geht es in diesem Musiktheaterstück.