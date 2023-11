Mode-Ikone, Popstar, Vorbild, Deko-Motiv Viva la Vida! Warum ist Frida Kahlo so beliebt?

1938 sei sie zum ersten Mal in einem Artikel in der Novemberausgabe der amerikanischen Vogue in einem Magazin erschienen, heißt es in einem Künstlerporträt in dem Magazin AD. „Frida Kahlos unumstrittener Einfluss als Frau, Künstlerin und Stilikone erreichte auch die Modepublikationen“. Sie stirbt am 13. Juli 1954 mit 47 Jahren im „Blauen Haus“, ihrem Geburtshaus in Coyoacán, damals ein Vorort von Mexiko-Stadt. Es ist heute ein Museum.