Sie lebt und arbeitet in Trier Vom Fantastischen im Alltäglichen – So malt Kinderbuchillustratorin Alexandra Prischedko die Welt

„Überall ist Wunderland.“ Das wissen wir von Joachim Ringelnatz. Und das ist auch so in den Bilderbüchern von Alexandra Prischedko. Man muss einfach nur mit dem Blick fürs Wunderbare unterwegs sein. So wie Sophie aus dem Buch „Was macht Ihr denn da?“ Kaum kann das kleine Mädchen den geplanten Besuch im Zoo erwarten. Aber dann stellt sie plötzlich fest, dass die Tiere von dort längst in der Stadt sind. Drüben am Tisch im Café sitzen zwei Pandas. Am Geländer hängt kopfüber ein Faultier. Und gerade geht ein blauer Elefant zum Rutschen auf den Spielplatz im Park. Was wollen die da alle, und ist das alles überhaupt wahr? Oder hat Sophia das alles nur geträumt?