Erfolgreichste Theater-Produktion in Trier Der Theatersport kehrt endlich zurück - aber einiges wird anders!

Theatersport ist ein vom Engländer Keith Johnstone geprägter Begriff des Improvisationstheaters, bei dem zwei Mannschaften von Schauspielern gegeneinander um die Gunst des Publikums bezeihungsweise des Schiedsrichters spielen. Die erste Weltmeisterschaft im Theatersport fand im Rahmen des Kunst- und Kulturprogramms während der Fußball-WM 2006 in elf Städten und Regionen Deutschlands statt. Passend dazu gibt es auch zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein offizielles Kunst- und Kulturprogramm – und da wird Trier zu einem von insgesamt neun Austragungsorten der Theatersport-EM. In Trier geht am 25. Mai ein Vorrunden-Spiel über die Bühne, das Finale ist am 8. Juni in Berlin. „Es wird dazu auch einen Workshop in Trier geben“, kündigt Hannah Swoboda an.