Theater : Raus aus dem Keller – die Bühne ruft!

Trier Kann man über Corona lachen? Zumindest über die skurrilen Alltagssituationen, die die Pandemie in den letzten Monaten mit sich gebracht hat. Die Trierer Impro-Künstler von „SponTat“ gehen am Wochenende wieder auf die Bühne – mit einer Corona-Show.

Es gibt wieder Klopapier, Mehl, sogar Hefe in den Regalen. Es kehren Tage zurück, an denen man gefühlt keine acht Gebrauchsanweisungen für professionelles Händewaschen und die korrekte Benutzung von Seife liest. Mit etwas Glück sieht man wieder Menschen auf Bühnen, ohne dass man dafür auf ein Display starren muss.

Corona ist noch da. Aber sie hat sich verändert, die Virus-Realität. Das Impro-Theater SponTat kehrt am Freitag und Samstag auf die Bühne zurück, im Trierer Kasino Kornmarkt. Mit kleineren Einschränkungen, die fast schon Gewohnheit geworden sind. „Wir müssen auf der Bühne den Abstand halten, aber das ist beim Impro-Theater nicht so schwierig. Wir haben ja kein festes Stück und nichts inszeniert. Wir müssen also nichts umstellen“, sagt Stephan Vanecek vom SponTat-Ensemble, der einen Einblick in das Programm „Improrelevant – die Corona-Show“ gibt: „Wir gehen auf die Sachen ein, die die Leute in der Coronazeit erlebt haben. Vielleicht haben sie Leute vermisst, konnten nicht wegfahren. Es gibt auch welche, die das Ganze positiv gesehen haben und die sagen: Ich habe etwas zu mir selbst gefunden. Jeder ist anders mit der Situation umgegangen, und das wollen wir auf der Bühne umsetzen, mit verschiedenen Spielformen. Unser Improtheater lebt davon, dass wir zu den Vorschlägen aus dem Publikum spielen.“ Viel zusammen „trainieren“ konnte die Gruppe nicht. „Wir haben über Videochat darüber gesprochen, wie der Abend aussehen soll. Hannah Swoboda hat dann das Programm daraus gebastelt.“ Live gesungen werde nicht (Vanecek: „sonst müsste man einen noch größeren Abstand halten“).