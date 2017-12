Große Band, große Emotionen

In der ausverkauften Europahalle sind rund 1200 Zuhörer begeistert von der Benefizkonzertshow „Emotion“ der Big Band Art of Music. Bandleiter Christian Botzet gibt schon einen Ausblick aufs nächste Mal. Von Michael Thielen

Präsentiert werden Balladen, Musical-, Pop- und Swingtitel, Instrumentalstücke, packende und ergreifende Gesangsnummern, rockige und funkige Musiktitel: Die Big Band Art of Music spielt in der Europahalle zum 12. Mal ihr Benefizkonzert für das Haus Tobias, eine integrative Kindertagesstätte.

Der Jahreszeit und dem Anlass entsprechend spielen Liebes- und romantische Lieder eine Hauptrolle im Programm. Rund 19 Musiker und hervorragende Sänger und Sängerinnen reißen die Zuhörer mit einem Jahrzehnte umspannenden Musikprogramm mit, durch das die Conférencière Hannah Böhme souverän führt. Mit der Sopranistin Kerstin Bauer, die schon in der Carnegie Hall in New York gastierte und Ensemblemitglied von A.L. Webbers „Das Phantom der Oper“ in Oberhausen war, und dem Straßensänger Youri Menna aus Paris setzt das Team um Orchesterchef Christian Botzet neue und außergewöhnliche Akzente.

Neben den neuen Mitwirkenden begeistern aber wie in den Vorjahren Lokalmatadoren das Publikum. Dazu gehört natürlich Steff Becker, der im Duett mit der hervorragenden Kerstin Bauer (Böhme: „eine atemberaubende Stimme“) eine Premiere seines Liebeslieds „Spiegeltrinker“ vorträgt: eine nahe gehende Version des Songs mit Big-Band-Begleitung, die zu Beifallsstürmen führt.

Gänsehaut-Feeling bei Beckers Duett mit der hervorragenden Shirley Winter bei „Up Where You Belong“, bekannt durch Joe Cocker und Jennifer Warnes. Daniel Bukowski trägt seinen einfühlsamen „Haus-Tobias-Song“ vor: „Ich wünsch‘ mir ein Haus“, der einem Film unterlegt ist, den Kinder der Einrichtung selbst gedreht haben. Es ist ein Film aus Kinderperspektive über ihr Leben im Haus Tobias. Großer Beifall beim Duett der Bukowski-Brüder Daniel und Gert für ihre Version des Hits „Ich lass für dich das Licht an“ von der Gruppe „Revolverheld“. Als ein weiterer musikalischer Stammgast präsentiert Gitarrist und Sänger Werner Hertz neben zwei Neil Diamond-Kompositionen mit warmer Stimme einen Song aus den Sechzigern über den Verlust eines geliebten Menschen: „Honey“, von Bobby Goldboro.

Neu dabei in der Benefizshow ist Youri Menna, ein ungewöhnlicher Sänger aus Paris, bekannt durch ungezählte Auftritte auf europäischen Straßen und Plätzen. Er trägt erst wie ein Straßensänger mit starker Stimme und Gitarrenbegleitung den ergreifenden Song „Halleluja“ des im letzten Jahr verstorbenen Leonard Cohen vor, dann singt er in Begleitung der Big Band Sinatras „My Way“ im Terzett mit Werner Hertz und Daniel Bukowski. Es erschallen Bravorufe, das Publikum spendet anhaltenden Beifall.

Dieser begeisterte Applaus der Zuhörer zieht sich auch durch die Finalrevue, eine Reise durch 60 Jahre deutscher Musik, moderiert von Stephan Vanecek, sowie der letzten Zugabe, „A Tribute To The Beatles“. Bleibt am Schluss die Frage, ob es bei dem überwältigenden Erfolg eine Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr geben wird. Und Christian Botzet verspricht, dass definitiv im kommenden Jahr eine Neuauflage von „Emotion“ stattfinden wird. Nur der Veranstaltungsort sei noch ungewiss.

