Mosel Musikfestival : In der Welt unterwegs und doch ganz bei sich

Bernkastel-Kues Ein großartiger Konzertabend im Kloster Machern ermöglichte beim Mosel Musikfestival neue Einsichten in den Begriff Heimat. Die „Kreisler Story“ präsentierten Geiger Daniel Röhn und Pianist Paul Rivinius.

Was im modernen Regietheater als „Überschreibung“ firmiert, lässt sich auch in Kreislers Bearbeitungen erkennen, wie sich gleich eingangs bei den Variationen zu einem Thema von Arcangelo Corelli zeigte. Darin überführt der Komponist das barocke Funkeln in die Lebenslust der eigenen Zeit. Und auch Übervater Johann Sebastian Bach, der bekanntlich nicht nur für den lieben Gott, sondern auch für die Sinne musizierte, hätte wohl seine Freude am frischen Zugriff auf seine Gavotte aus der berühmten Partita E-Dur BWV 1006 durch den Wiener und seinen zeitgenössischen Interpreten Röhn gehabt.

Überhaupt erwies sich Röhn als Meister der Transparenz, so auch in Niccolò Paganinis Caprice Nr. 20, in der aus italienischer Entrücktheit in Kreislers Bearbeitung Wiener Schmachten wurde. Nie verlor sich selbst in den mörderischsten Passagen, von denen es etliche gab (etwa die Bearbeitung von Henryk Wienawskis Caprice a-Moll oder Jenö Hubays „Zephir“), das Spiel des Geigers selbstgefällig in der eigenen Virtuosität. Auch in den gewagtesten musikalischen Hochseilakten blieben in Röhns Spiel Klarheit und eine Art kritische Vernunft durchhörbar.