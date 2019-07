Openair in Trier : Feuer, Freiheit, Flüche – In Extremo begeistert im Amphitheater wie ein guter Wein

Trier Abend Nummer 2 des Amphitheater Open Airs: Die Mittelalter-Rocker In Extremo rasen mit ihren Fans durch 24 Jahre Bandgeschichte. Dabei zeigen sie, warum Bands manchmal besser werden, je älter sie sind.

Da stehen die 2700 Zuschauer am Abend im Trierer Amphitheater und schwitzen. Die Temperaturen bewegen sich auch in der Dämmerung noch im niedrigen 30er-Bereich. Und In-Extremo-Sänger Michael Robert Rhein, alias „das letzte Einhorn“? Dem ist scheinbar nicht warm genug, er und seine sechs Bandkollegen stehen zwischen Flammen und Feuerwerken, die immer wieder von der Bühne emporsteigen. Entweder ist der Band kalt, oder sie wollen einfach eine gute Show abliefern. Letzteres ist wahrscheinlicher. Und das schaffen „die 7“ – wie man es von ihnen gewohnt ist.

In Extremo hat in seiner 24-jährigen Bandhistorie wahrscheinlich alles gesehen. Das merkt die Menge, das letzte Einhorn steht zwischen den Songs unaufgeregt auf der Bühne und spricht mit ruhiger Stimme. Nicht übermäßig viel, er und seine Kollegen konzentrieren sich auf ihren Mittelalter-Rock. Und auch dabei wird wieder bewusst, warum wohl niemand dieses Genre so geprägt hat wie In Extremo.