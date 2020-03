Ausstellung : Totengedenken und Mahnung für die Lebenden

Trier In Trier erinnert die Ausstellung „1000 Tücher“ an die Opfer des Balkankrieges und ruft zum Frieden auf.

„Mehmedovic Mirsad, 1969-92, Srebrenica“ steht in dem hellen, fein geränderten Stoffquadrat. Ein Quadrat weiter ist über einer zarten blauen Blume ein anderer Name eingestickt. Dazu die Lebensdaten 1975 -1992 und der Ort, wo der nicht einmal 20-Jährige zu Tode kam: Zvornik, die im Bosnienkrieg grausam umkämpfte Stadt an der Drina. Eine Halle der Erinnerung und des Mahnens ist der große Raum der Trierer Tufa. Dort zieht sich als Ausstellung „1000 Tücher gegen das Vergessen“ das raumhohe, fast 50 Meter lange Stoffband der „Rolle des Gedenkens“ die Wände entlang. Die zahllosen Namen darauf gehören Toten des Balkankriegs seit 1991 im ehemaligen Jugoslawien.

Als Kuratorin der Ausstellung unterstrich Beate Wild vom Museum Europäischer Kulturen in Berlin, wie wichtig es sei, die Vergangenheit in der Gegenwart lebendig und präsent zu halten. Ausdrücklich nicht als Kunst sei ihr Projekt gemeint, sagt Anna Brägger im Gespräch. Gleichwohl hat die „Rolle des Gedenkens“ entschieden künstlerische Relevanz. Als bewegliches Mahnmal, das aus der gemeinsamen Bewältigung der Trauer entstand, wird das Stoffband mit seiner leichten, frühlingshaften Anmutung, seinen zarten Farben und Stickereien, zur „sozialen Plastik“. Zur Botschafterin, die Hoffnung weckt und auf zwischenmenschlichen Dialog und Versöhnung setzt. Die Gevierte der Taschentücher bilden darin kleine Schicksalsräume, deren Zeichen, Zahlen und Namen beim Betrachter gleichermaßen Empathie wie Phantasie in Bewegung setzen und die er sich zu dechiffrieren müht. „Wer war der Tote, der nicht mal drei Jahrzehnte Leben hatte“, fragt man sich. Wer der andere, der in der Hölle von Srebrenica umkam? Und was hatte die Frau mit ihm zu tun, die so zärtlich seiner mit einer kleinen Blume gedenkt.