Konzert Intime Momente mit Ina Müller

Ina Müllers Konzerte sind so, als träfe man eine alte Freundin nach langer Zeit wieder. Wenn Deutschlands beste Entertainerin auf Tour geht, dann füllt sie die großen Hallen. So auch die Arena in Trier, die mit 3300 Besuchern eigentlich ausverkauft ist. Nachdem ihr Auftritt mehrmals coronabedingt verschoben werden musste, bleiben nun doch in den ersten Reihen einige Plätze frei. Das stört Ina und sie macht sich auf, diese zu füllen. Sie bittet die Freunde aus den hinteren Reihen nach vorne. Sonst fühlt sie sich nicht wohl, und das ist wichtig, so unter Freunden.