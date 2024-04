Konzert Die aktuelle Nummer 1 der Albumcharts spielt im Trierer Brunnenhof

Ganz oben in den deutschen Albumcharts stehen, endlich Nummer 1 – das klingt auch anno 2024 noch gut, Streaming-Zeitalter hin oder her. Vor allem, wenn die Spitzenposition an eine Indierock-Band geht, die auch auf kompletter Albumlänge was zu sagen hat. Die Hamburger Band Kettcar ist mit dem neuesten Album „Gute Laune ungerecht verteilt“ direkt auf Platz eins gesprungen, hat dabei Beyoncé von der Spitze verdrängt. Aktuell ist Kettcar“ auf Tour, der Auftakt in der ausverkauften Saarbrücker „Garage“ wurde von den Fans gefeiert. Veranstaltet wurde das Konzert am vergangenen Donnerstag von Popp Concerts – und die Trierer haben eine gute Nachricht: „Kettcar“ wird am Mittwoch, 28. August, in Trier spielen - bei einem Open Air im Brunnenhof. Platz ist dort für 800 Leute. Bereits am 19. Juli spielt an gleicher Stelle die britische Band New Model Army.