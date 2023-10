Neues Projekt in der Ortsmitte Ehrenamtler schaffen Info-Punkt und Naturerlebnis mitten in Waldweiler

Einer davon ist John Schlösser. Er ist aus Luxemburg vor wenigen Jahren nach Waldweiler gezogen. Er sagt: „Als ich von dem Projekt gehört habe, war für mich ganz klar, dass ich hier helfen möchte. Wenn man als Fremder in einen Ort zieht, wo dich niemand kennt, muss man erst einmal Kontakte knüpfen. Das habe ich gemacht und bin auch schnell in den Heimatverein von Waldweiler eingetreten. Über diese Gruppe habe ich von dem Projekt hier am Burkelsbach gehört, und dann war klar – hier helfe ich!“ Helfer Franz-Josef Mertens sagt: „Ich wohne direkt neben dem alten Gebäude und sah jeden Tag, wie das Haus immer mehr verfallen ist. Umso schöner ist es, dass jetzt ein neues Haus für alle Generationen neu gebaut wird. Und als Nachbar stand für mich auch außer Frage, dass ich hier mithelfen werde.“ Und so wird in den nächsten Wochen weiterhin fleißig in ehrenamtlicher Arbeit ein neuer Informationsknotenpunkt und Naturerlebnisfläche in Waldweiler entstehen.