Kunst : Ausstellung in Trier: Heimat finden in der Kunst

Ausstellung in Trier: Heimat finden in der Kunst

Trier Die 2015 gegründete Initiative „Kunstasyl“ präsentiert in der Tufa ihre Jahresausstellung.

„Eine Heimat in der Kunst“ will die 2015 gegründete Initiative „Kunstasyl“ ihren Mitgliedern bieten. Derzeit präsentiert die Gruppe ihre Jahresausstellung in der Tufa. Ursprünglich richtete sich das Projekt, das von Cornelia Granow-Beýs und Jehan Abuaffar geleitet wird, an Flüchtlinge, denen die künstlerischer Betätigung helfen sollte, die Traumata der Flucht und der Heimatlosigkeit zu verarbeiten. Gemeinsame Aktivitäten mit regionalen Künstlern sollten zudem zwischenmenschlichen Austausch und neue Kontakte ermöglichen. Inzwischen hat sich das Spektrum erweitert. Im „Kunstasyl“ treffen sich heute Kunstschaffende, die Freude an der künstlerischen Arbeit haben, unabhängig von ihrer Lebensgeschichte und Vorbildung.