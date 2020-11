Archäologie : Verschwundene Bauwerke erstehen neu

Trier/Luxemburg Ein innovatives Digitalprojekt soll im Tourismus von Rheinland-Pfalz und Luxemburg neue Attraktionen schaffen: Mithilfe einer App werden 110 verschwundene Bauwerke sichtbar gemacht.

Es wirkt ein bisschen wie Zauberei. Wer hoch über Traben-Trarbach hinunter auf die Ruinen der Grevenburg blickt, kann das Gemäuer plötzlich völlig unversehrt sehen, so wie es im 14. Jahrhundert einmal aussah. Möglich macht das die App Argo, die die Universität Trier gemeinsam mit der Hochschule entwickelt hat und die am Mittwoch freigeschaltet wurde. Mit ihrer Hilfe können Nutzer die einstige Residenz der Grafen von Sponheim sogar vor Ort von verschiedenen Seiten aus betrachten. „Ein absolutes Vorzeigeprojekt für digitale Innovation in Rheinland-Pfalz“, schwärmte Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim virtuellen Projektstart. Denn es verbinde viele Stärken von Rheinland-Pfalz: „historische Kulturschätze, digitale Teilhabe, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und interdisziplinäre Forschung.“ Die kostenlose App, die in fünf Sprachen verfasst ist und für die die beiden Trierer Hochschulen zusammengearbeitet haben, spricht Touristen, Schüler und interessierte Einheimische gleichermaßen an, dient als Leader-Förderprojekt dem ländlichen Raum und zudem durch die grenzüberschreitende Kooperation der Partnerschaft mit Luxemburg.