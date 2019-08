Instagram-Blogger : „Hauptsache, die Leute lesen!“ - Florian Valerius aus Trier veröffentlicht erstes Buch

Info

Ihr Buch „Leseglück. 99 Bücher, die gute Laune machen“, das am 23. August erscheint, stellen Florian Valerius und Mitautorin Mareike Fallwickl auf einer Lesereise quer durch Deutschland dem Publikum vor. Premiere für die etwa ein Dutzend Präsentationen ist am Dienstag, 17. September (19 Uhr), in Trier in der Europäischen Kunstakademie. An dem Abend warten die beiden nicht nur mit Leseproben auf, sondern zeigen den Besuchern auch, wie ihre Quizbox funktioniert und welche literarischen Heilmittel sich in ihrer Bücher-Apotheke befinden. Der Eintritt zur Veranstaltung in Zusammenarbeit mit „Literatur on tour“ kostet 15 Euro einschließlich Bewirtung.

Wer Florian Valerius beim Börsenblatt als Preisträger für den Young Excellence Award 2019 unterstützen möchte, kann dies beim Publikumsvoting bis zum 11. August auf boersenblatt.net tun.